Governo quer conceder em novembro trecho da BR 101 no ES--fontes

O edital deverá ser publicado em setembro, segundo uma das fonte. Ambas as fontes falaram sob condição de anonimato.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está cuidando dos detalhes finais do documento, como o preço máximo a ser cobrado nos pedágios.

Como já ocorreu em leilões anteriores do governo, vencerá a disputa quem oferecer a menor tarifa de pedágio. No caso, a previsão é de que sejam instaladas sete praças de cobrança ao longo do trecho concedido.

O trecho que vai a leilão tem cerca de 500 quilômetros de extensão e liga a divisa do Espírito Santo com a Bahia até a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. O vencedor terá de realizar investimentos e poderá explorar a rodovia por 25 anos.

O último leilão de concessão de rodovias federais ocorreu em fevereiro de 2009. Na ocasião, foram concedidos 680 quilômetros de estradas na Bahia.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse à Reuters que já foi procurado por pelo menos três empresas interessadas em participar da licitação.

"Nós temos aqui gargalos na infraestrutura de responsabilidade da União. A BR 101 é uma BR com movimento muito grande e uma rodovia muito limitada, perigosa", disse Casagrande.