Governo quer criar 11.447 vagas em medicina até 2017

"Desde 2005, o Prouni já beneficiou 1,27 milhão de estudantes em todo o País", ressaltou a presidente. Ela argumentou, também, que há a opção de o estudante fazer matrícula em uma instituição particular participante do Financiamento Estudantil (Fies), sistema pelo qual já foi atendida parcela de 1,13 milhão de estudantes. "Os juros são de apenas 3,4% ao ano e o prazo de pagamento é de três vezes a duração do curso acrescido de um ano", disse Dilma. Ela explicou que a primeira parcela só é paga 18 meses após a conclusão do curso.

"No caso da medicina, o curso pode sair de graça, se o médico formado for trabalhar em unidades de atenção básica do SUS, em regiões com carência de profissionais", afirmou a presidente. Dilma explicou, que, em uma situação assim, esse estudante terá uma redução de 1% no valor financiado para cada mês trabalhado. "Significa que, com 8 anos e 4 meses de trabalho no SUS, a dívida é quitada", destacou Dilma.

A presidente defendeu, ainda, que outra mudança importante implantada recentemente foi a criação das cotas nas instituições federais para alunos que sempre estudaram em escolas públicas. "Neste ano, tornou-se obrigatória a destinação de 12,5% das matrículas para esses estudantes de escolas públicas, sendo metade delas destinada a alunos com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo por pessoa". Dilma ressaltou que essa parcela crescerá a 25% das vagas em 2014 e chegará ao limite de 50% em 2016. "É respeitado também o porcentual mínimo de negros, pardos e indígenas correspondente à sua participação na população da Unidade Federativa", destacou a presidente.