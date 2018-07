Governo quer finalizar edital de 1o leilão do trem-bala em novembro

Segundo ele, nos próximos dias o governo vai receber representantes dos grupos interessados que apresentarão propostas para tornar o edital mais interessante à iniciativa privada.

"O Ministério dos Transportes está fazendo uma rodada com todos os investidores para o aperfeiçoamento do edital que queremos fechar ainda em novembro para fazer o leilão da primeira etapa em maio do ano que vem", disse Figueiredo a jornalistas em evento no Rio de Janeiro.

Ele citou encontros com a francesa Alstom e a japonesa Mitsui, e mencionou que além delas os grupos Siemens , Talgo, CAF e uma companhia coreana teriam interesse na primeira fase do trem-bala que definirá a tecnologia a ser adotada e o operador do sistema. "Temos ao menos seis grupos fortes interessados", destacou o presidente da estatal EPL.

Paralelamente, o governo vai contratar uma empresa para avaliar a engenharia do projeto, que vai definir o custo da obra. "Queremos contratar a obra até 2014 para concluir o projeto até 2018", afirmou Figueiredo.

(Por Rodrigo Viga Gaier)