Governo quer incluir mais 320 mil famílias no Brasil sem Miséria O governo espera incluir mais 320 mil famílias no programa Brasil sem Miséria em 2012, disse nesta quinta-feira a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, após a primeira reunião setorial da presidente Dilma Rousseff para definir metas para o ano.