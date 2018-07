Governo quer instalar polícia pacificadora na área

Para evitar o risco de sofrer o mesmo revés de Medellín, o governo do Rio pretende instalar uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Complexo do Alemão. "Primeiro virá escola, saúde, esporte e trabalho, para depois entrarmos com segurança. Sem a forte presença da polícia, os investimentos sociais ficam incompletos", diz o vice-governador e secretário de Obras, Luiz Fernando Pezão, um dos condutores das intervenções.

Hoje instaladas em seis favelas do Rio, as UPPs têm o objetivo de ocupar territórios dominados por traficantes e milícias com policiais comunitários. Ainda não existe um prazo para a chegada da UPP no Alemão. Mas o Estado apurou que isso deve ocorrer em 2011.

Por causa dos diálogos permanentes entre as partes, incluindo os traficantes, o assunto é tratado com cuidado. Tanto os engenheiros envolvidos no projeto como lideranças comunitárias ou entidades apostavam na pacificação a partir dos investimentos sociais.

Wagner Nicacio, o Bororó, líder comunitário da Grota, conta que pelo menos 300 pessoas com ligações com o tráfico foram trabalhar com as empreiteiras. Dos cerca de 3 mil contratados, 70% vivem no Alemão. Investimentos privados também estão sendo feitos no bairro. Na quinta-feira, o Estado acompanhou a inspeção feita por funcionários do Santander que vão abrir uma agência embaixo da sede do AfroReggae.

A diretora do Instituto Dialog, Liane Freire, que vai ajudar no processo de dinamização econômica, diz que o investimento privado, a criação de uma agência de desenvolvimento e o incentivo ao empreendedorismo serão decisivos. Ela pondera, porém, que a retomada da violência é uma ameaça.

Em 2008, Liane participou do trabalho social desenvolvido em Vigário Geral e Parada de Lucas. Tudo transcorreu bem até facções rivais reiniciarem uma guerra que fez da região uma das mais violentas da cidade. "O reinício da violência pode pôr tudo a perder. Mas acredito na força da comunidade do Alemão. Esse tecido social pode fazer a diferença."