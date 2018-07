Governo quer leiloar em novembro concessão da BR-101 no ES--PAC

A informação, que havia sido antecipada pela Reuters na semana passada, foi confirmada nesta sexta-feira no balanço do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2).

Segundo o documento, o edital da licitação desse trecho de rodovia será publicado até o fim de setembro.

O vencedor do leilão vai administrar e explorar um trecho de 475,9 quilômetros de rodovia, que vai da divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro até a divisa do Espírito Santo com a Bahia. O governo estima que o futuro concessionário investirá cerca de 2,14 bilhões de reais na estrada.

(Reportagem de Leonardo Goy)