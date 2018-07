Governo quer levar proposta à Rio+20 O Ministério do Meio Ambiente (MMA) pretende concluir ainda nesta semana uma proposta de ampliação da rede de áreas protegidas do Banco de Abrolhos, que será encaminhada para análise dos governos da Bahia e do Espírito Santo e, em seguida, para consulta pública. A ideia é chegar com uma proposta finalizada à Rio+20, a conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, em junho.