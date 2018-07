Governo quer mudar regra para troca de planos de saúde O governo estuda uma mudança nas regras dos planos de saúde para permitir ao consumidor migrar de uma operadora para outra sem necessidade de passar por um novo período de carência. A informação foi confirmada pela assessoria do ministro da Saúde, José Gomes Temporão. A medida poderá integrar o chamado PAC da Saúde, que o governo deve anunciar no próximo dia 18. Se aprovada pelo governo, a sugestão deverá constar na proposta a ser encaminhada ao Congresso. Outra possibilidade seria criar um plano para que as empresas oferecessem, por conta própria, isenção da carência a quem quisesse mudar de operadora. Temporão participou de audiência na comissão especial da Câmara que analisa a proposta de emenda que prorroga até 2011 a vigência da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). O ministro não falou com jornalistas. Assessores informaram que ele tem audiência com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto. A expectativa é de que, no encontro com Dilma, Temporão discuta a proposta para os planos de saúde.