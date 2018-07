Governo quer operação especial de aéreas no carnaval

Diferentemente da operação especial de fim de ano, que envolvia aeroportos de todo o País, o plano de contingência para o carnaval será concentrado nas capitais do Nordeste e no Rio de Janeiro, que devem receber a maior parte dos turistas no período.

De acordo com Moreira Franco, o esquema será um teste para a operação especial durante da Copa do Mundo. "Fizemos a reunião sobre o carnaval logo para trabalharmos em cima dela de forma organizada. A operação vai ser muito mais parecida com a operação para Copa, que também é mais concentrada e diferente do período de fim de ano", afirmou.

Segundo ele, as empresas e as concessionárias ainda vão apresentar suas sugestões para a operação do período. "Foi apenas a primeira reunião", afirmou.