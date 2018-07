Governo quer orçamento plurianual para investimentos O governo quer que os investimentos públicos passem a ser sujeitos a uma programação orçamentária plurianual, e não anual como ocorre atualmente, afirmou o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, nesta quarta-feira. Durante divulgação do mais recente balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Bernardo afirmou que essa mudança daria mais transparência e previsibilidade de conclusão das obras públicas. "É mais sensato que o orçamento relativo a investimentos seja plurianual", disse o ministro a jornalistas. Ele argumentou que a maior parte das obras públicas leva mais de um ano para ser concluída. "Estamos discutindo possibilidades de fazer alteração da legislação." Segundo Bernardo, o governo encaminhará em breve ao Congresso proposta de mudanças na legislação orçamentária, que data de 1963. A avaliação é que as alterações desejadas pelo governo às regras não exigirão mudanças na Constituição, mas a aprovação de um projeto de lei complementar. O ministro afirmou que o Plano Plurianual (PPA), que, aprovado pelo Congresso a cada quatro anos, estabelece as obras prioritárias do governo que devem ser atendidas pelos Orçamentos anuais, tem "limitações". "Temos de conectar as duas coisas (PPA e Orçamento)", afirmou Paulo Bernardo, sem dar detalhes. Ele destacou, no entanto, que a idéia é que a programação orçmentária para os investimentos não seja "mandatória". (Reportagem de Isabel Versiani)