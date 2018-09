Governo quer regulamentar venda de antibióticos no País Para tentar coibir o uso indiscriminado de antibióticos no país, o governo quer regulamentar a venda deste tipo de medicamento, tornando obrigatória a apresentação de receita médica. A informação foi dada hoje pelo ministro da Saúde, José Temporão, após participar de cerimônia no Palácio do Planalto de criação da Secretaria Nacional da Saúde Indígena. Segundo Temporão, a exigência da receita diminuiria a venda deste tipo de medicamento que é usado indiscriminadamente pela população, tornando as bactérias mais resistentes ao medicamento.