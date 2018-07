Governo quer simplificar legislação fundiária na Amazônia O governo que conhecer quem são os donos da Amazônia Legal e obteve nesta quinta-feira dos noves Estados que a compõem a concordância em simplificar a legislação fundiária até o fim do ano. "Sem regularização fundiária não temos como atuar", afirmou o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, após reunião com os governadores, acrescentando que se o país resolver o conflito de terra melhora a questão ambiental. "Com as leis atuais, demoraria 40 anos para regularizar a posse de terras na Amazônia", acrescentou Minc, defendendo a simplificação. Também presente à reunião, o ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, disse que o governo está analisando a criação de uma agência executora para cuidar da regularização fundiária. A idéia, segundo o ministro, é criar um organismo nos moldes do Inmetro, mas ainda não há consenso, pois o governo analisa reformular o próprio Incra para cuidar da questão. Essa nova agência, disse Mangabeira, teria a função de apoiar, monitorar e coordenar a atuação dos Estados da Amazônia Legal na regulação fundiária. "É importante compreender que esse processo de regulação fundiária não vai beneficiar grileiros", disse Mangabeira. O Ministério do Meio Ambiente prometeu ainda uma forca tarefa para regularizar milhões de hectares de parques e reservas (Reportagem de Natuza Nery)