Governo realiza hoje vacinação contra paralisia infantil

O Ministério da Saúde realiza neste sábado, 12, a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. A meta é imunizar 14,6 milhões de crianças, o que representa 95% dos menores de cinco anos. A segunda dose da vacina será aplicada no dia 14 de agosto. Com o slogan "Vacinou, é gol", em referência ao clima de Copa do Mundo, a campanha terá o Zé Gotinha caracterizado com o uniforme verde-amarelo da seleção.

A vacina é administrada via oral e, segundo o ministério, é importante que todas as crianças menores de cinco anos tomem as duas doses durante a campanha nacional, mesmo aquelas que já tenham sido vacinadas anteriormente. Além da imunização contra a poliomielite, as crianças que forem aos postos de saúde poderão colocar em dia sua caderneta de vacinação. Estarão disponíveis vacinas contra algumas doenças como coqueluche, sarampo, difteria, rubéola, tétano e rotavírus.

A primeira etapa da campanha também será uma oportunidade para muitos municípios imunizarem as crianças que ainda não se vacinaram contra o vírus da Influenza A (H1N1), popularmente conhecida como gripe suína. O ministério orienta os pais ou responsáveis a procurar informações junto à Secretaria de Saúde das cidades para saber sobre locais de vacinação, horário de funcionamento e disponibilidade da vacina. A fim de garantir uma imunização completa contra a gripe suína, as crianças devem tomar a segunda dose 21 dias depois da primeira.