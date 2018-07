Governo realiza nesta 6a-feira leilão de concessão da BR-153 (TO/GO)

O trecho possui 628,8 quilômetros, passa por 23 cidades, entre Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins (TO) e terá nove praças de pedágio, com investimentos estimados em 4,31 bilhões de reais. O certame ocorre na sede da BM&FBovespa, com início às 10h.

Apenas duas empresas e um consórcio entregaram propostas para essa licitação, um número menor que o registrado nos certames do ano passado, que variou entre cinco e oito grupos.

Os proponentes para o leilão de trecho da BR-153 (TO/GO) são a Galvão Engenharia, a Triunfo Participações e o Consórcio Norte-Sul, formado por Ecorodovias, Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios e Coimex Empreendimentos e Participações.

Dos três participantes, apenas a Triunfo já venceu uma licitação recente, de trechos das BR-060/153/262, em leilão em dezembro.

O valor máximo de pedágio foi fixado em 9,22 reais por cada 100 quilômetros, e ganhará a disputa quem ofertar a menor tarifa.

Os leilões de rodovias são parte do plano do governo Dilma Rousseff de melhorar a infraestrutura logística do país, um dos principais entraves para o crescimento econômico. A iniciativa também inclui a concessão de aeroportos, ferrovias e portos.

(Por Roberta Vilas Boas; s)