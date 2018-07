Governo reconhece emergência em 10 municípios da BA e MG O governo federal reconheceu hoje situação de emergência em nove municípios de Minas Gerais e um da Bahia, todos por causa de estiagem. Portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil com essa decisão está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 2. Em Minas Gerais, a lista inclui Arinos, Caraí, Claro dos Poções, Felisburgo, Itacambira, Jacinto, Matias Cardoso, Minas Novas e Nova Porteirinha. Na Bahia, foi reconhecida situação de emergência no município de Formosa do Rio Preto.