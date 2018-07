Governo reconhece 'emergência' em cinco municípios de MG O governo federal reconheceu situação de emergência em mais cinco municípios de Minas Gerais, por causa da seca. Estão citados em portaria publicada nesta terça-feira, 9, no Diário Oficial da União as localidades de Coronel Murta, Grão Mogol, Janaúba, Leme do Prado e Urucuia.