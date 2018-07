Em Sergipe, os municípios de Frei Paulo e Poço Verde, por causa da seca na região. No Rio Grande do Sul, foi reconhecida a situação de emergência nos municípios de Capão do Cipó e Júlio de Castilhos, em razão da ocorrência de vendaval; Lagoa dos Três Cantos e Tio Hugo, por causa de enxurradas; Santo Antônio das Missões e Vitória das Missões, por chuvas intensas.