Governo reconhece situação de emergência em Marabá

Na terça-feira, o governo federal havia reconhecido situação de emergência em outros 13 municípios: Altamira (PA), Medicilândia(PA), Apuí (AM), Envira (AM), Barra do Bugres (MT), Confresa (MT), Ipiranga do Norte (MT), Matupá (MT), Mirassol D''Oeste (MT), Nova Guarita (MT), Nova Santa Helena (MT), Pontal do Araguaia (MT) e Sorriso (MT). Entre as causas citadas para que seja reconhecida situação de emergência nesses locais estão chuvas intensas, enxurradas e inundações.

Conforme o Ministério da Integração Nacional, situação de emergência é uma situação anormal, decretada em razão de desastre que, embora não excedendo a capacidade inicial de resposta do município ou do Estado atingido, requer auxílio complementar do Estado ou da União para as ações de socorro e de recuperação.