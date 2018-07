Governo reconhece situação de emergência em municípios

Conforme o Ministério da Integração Nacional, situação de emergência é uma situação anormal, decretada em razão de desastre que, embora não excedendo a capacidade inicial de resposta do município ou do Estado atingido, requer auxílio complementar do Estado ou da União para as ações de socorro e de recuperação.

O governo federal também autorizou hoje o repasse de recursos para dois municípios catarinenses. Xanxerê receberá R$ 120.662,00 e Jaborá, R$ 45.056,78. O dinheiro deverá ser aplicado na execução de ações de restabelecimento. Essas duas localidades ficam no oeste de Santa Catarina e recentemente foram atingidas por fortes chuvas.