Governo recorre contra embargo de obras na Providência

A Procuradoria Regional da União entrou com recurso no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) contra a decisão do juiz Fábio Uchôa, que embargou as obras do projeto Cimento Social, por considerar que as reformas de casas no Morro da Providência tiveram caráter eleitoreiro - o projeto é do senador Marcelo Crivella, pré-candidato à prefeitura do Rio pelo PRB. No recurso, encaminhado a pedido do Ministério das Cidades, o procurador regional Daniel Levy alegou que "houve a extrapolação de competência do juiz da Fiscalização da Propaganda quando determinou a suspensão de obras executadas pelo Governo Federal, sob o fundamento de que se trataria de conduta vedada pela Lei 9.504/97". A lei estabelece as normas das eleições. "A hipótese em tela é completamente distinta da propaganda eleitoral, consistente naquela elaborada por partidos políticos e candidatos com a finalidade de captar votos do eleitorado, objetivando a investidura em cargo público eletivo", escreveu o procurador. Para Levy, a decisão de embargar as obras ultrapassou "o limite do razoável e se revelando desproporcional". O procurador ressaltou que o Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério das Cidades e o Comando do Exército foi apenas mais uma das etapas do Projeto Cimento Social, que começou a ser executado em 2007, e não neste ano como considerou o TRE.