Governo recorre para não inscrever aluno no Sisu

Ele não conseguiu participar da primeira rodada por conta de um erro no sistema, que recusava seu número de inscrição e senha. No entanto, com os mesmos dados, ele acessava normalmente seu boletim de desempenho. Lattanzio entrou com um pedido de liminar, acatado pelo Superior Tribunal de Justiça, para participar do processo.

Na terça-feira, o MEC disse que iria inscrevê-lo na segunda chamada, que sai no dia 26. Ontem, porém, a pasta informou que "acatou a decisão do STJ e encaminhou o ocorrido às suas equipes técnicas de informática e jurídica". De acordo com o MEC, foi apurado que o aluno pediu quatro vezes uma nova senha - duas por SMS e duas por e-mail - e foi atendido.

O MEC afirma também que não houve registro de alunos com dificuldade para acessar o sistema e, por essa razão, "ingressou com recurso" no STJ. O governo diz que aguarda decisão do tribunal.

A advogada do aluno, Célia Zanatta, afirma que o MEC tem de cumprir a liminar. "Eles têm direito de entrar com recurso, mas devem responder em relação ao não cumprimento da decisão."