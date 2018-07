Governo reduz carga tributária de cerveja que valeria em 1o de outubro

De acordo com a Receita Federal, a carga tributária sobre a lata de cerveja, por exemplo, que estava prevista para subir a 10,93 por cento, será de 10,50 por cento.

A alíquota mais elevada entrará em vigor apenas em abril de 2013.

O secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, afirmou que o governo também aumentou o prazo do aumento da carga. Antes, haveria aumento anual de 6,25 por cento por quatro anos sobre a carga de IPI e PIS/Cofins. Agora, será semestral de 2 por cento durante seis anos.

A renúncia esperada é de 76,3 milhões de reais para este ano e de 401,1 milhões de reais em 2103, de acordo com o cálculo apresentado por Barreto.

Apesar de o aumento da carga ter sido adiado, a elevação nos preços da cerveja para o consumidor deve ocorrer a partir de segunda-feira em 2,15 por cento. Se não houvesse o adiamento da entrada em vigor da nova carga, a elevação nos preços seria de 2,85 por cento, de acordo com o secretário da Receita.

Ele afirmou que se a indústria não cumprir com o acordo firmado, a carga tributária será elevada como estava previsto anteriormente.

Barreto disse ainda esperar que essa medida contribua com o controle da inflação neste e no próximo ano. "Esperamos que isso vá influenciar no controle dos índices de inflação", sustentou o secretário.

