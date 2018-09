Governo reduz gasto com medicamento O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou uma economia de R$ 400 milhões em dois anos e meio para o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de acordo com a Novartis, fabricante do mesilato de imatinibe, conhecido como Glivec. O medicamento é usado no tratamento de 7,5 mil pacientes do SUS com leucemia mieloide crônica (câncer no sangue) e um tipo de câncer gastrointestinal.