Governo reduz meta fiscal deste ano para 2,5% do PIB

Nos cálculos do superávit primário deste ano já estarão excluídos os resultados das empresas do grupo Petrobras. Isso representa 0,5 ponto do corte da meta. União e Estados e municípios respondem pelo restante do corte.

Com as mudanças, a União passou a ter uma meta de superávit primário de 1,40 por cento do PIB, Estados e municípios de 0,90 por cento e as demais estatais de 0,2 por cento.

(Reportagem de Isabel Versiani; edição de Alexandre Caverni)