Governo reduz previsão para soja em 11/12; eleva a de milho

Na previsão de outubro, a Conab havia estimado uma safra de soja entre 72,18 milhões e 73,29 milhões de toneladas, inferior ao recorde de 75,3 milhões de toneladas visto na temporada anterior, apesar de o próprio órgão do governo ver um crescimento no plantio de até 3 por cento versus 2010/11.

Nesta quarta-feira, a estatal previu uma área plantada variando de 24,4 a 24,9 milhões de hectares, contra 24,65 milhões a 25,03 milhões de hectares na primeira estimativa, mas ainda assim um plantio recorde de soja --na safra passada, a área foi de 24,2 milhões de hectares.

A expectativa de produção menor, no entanto, ocorre por conta da produtividade recorde registrada no ciclo anterior, que a Conab considera por ora que não se repetirá em 2011/12 --a estatal leva em conta na sua estimativa atual a média dos últimos cinco anos (2.930 kg por hectare), descartando as safras atípicas e adicionando ganhos com o avanço tecnológico.

O Brasil, segundo produtor global de soja e que deve desbancar os EUA como maior exportador em 2011/12, segundo o governo norte-americano , obteve na última safra uma produtividade recorde de 3.115 kg/ha, segundo a Conab.

"A gente está achando que a Conab está com um numero muito conservador (para a nova safra), nem tanto em termos de área, mas eles estão com produtividade muito baixa", disse a gerente de Agroenergia da consultoria Informa Economics FNP, Jacqueline Bierhals, referindo-se aos 2.930 kg por hectare esperados.

Ela lembrou que a Informa trabalha com 3.000 kg/ha, mais de 100 kg abaixo do ano passado, quando o clima foi excelente, mas também não tão baixo quanto espera o governo.

"O que temos visto é que os produtores, por estarem mais capitalizados (pelos bons preços), têm investido mais em tecnologia, tanto em fertilizantes quanto em sementes mais adaptadas para cada região. Nesse sentido, estamos prevendo uma produtividade média um pouco melhor."

A consultoria, ligada ao Grupo Informa, líder no segmento de análises de agrícolas no mundo, prevê uma safra de 75 milhões de toneladas, em uma área de 25 milhões de hectares.

A estimativa da Conab também é inferior à de outras consultorias privadas , que estimam até 75,5 milhões de toneladas, como é o caso da Céleres.

A indústria da oleaginosa também tem uma previsão maior que a do governo. Na terça-feira, a Abiove estimou a nova safra em 74,6 milhões de toneladas.

Os trabalhos de semeadura da safra de soja, a principal cultura do Brasil, estão adiantados em relação à temporada anterior.

MILHO, ALGODÃO, TRIGO

Por outro lado, a Conab elevou a estimativa da área na primeira safra de milho para até 8,7 milhões de hectares, contra até 8,4 milhões de hectares na previsão de outubro, versus 7,9 milhões de hectares na temporada anterior.

O incremento na área com milho reflete o "estímulo provocado pelos bons preços de mercado que permanecem com boa estabilidade em todas as regiões produtoras", de acordo com o relatório da Conab.

Assim, a estimativa de produção total (incluindo primeira e segunda safras) foi elevada para um intervalo de 58,42 milhões a 59,45 milhões de toneladas, ante 57,32 milhões a 58,98 milhões de toneladas na previsão do mês passado. Na temporada anterior, o Brasil produziu 57,5 milhões.

O intervalo mais alto da previsão para o cereal representaria um recorde de produção para o Brasil.

A previsão de safra de algodão também foi elevada para um intervalo de 2,05 a 2,14 milhões de toneladas da pluma, ante 1,93 milhão a 2,11 milhões de toneladas na previsão de outubro, podendo exceder o recorde da última temporada de 1,95 milhão de toneladas.

Segundo a Conab, o resultado favorável obtido na safra de algodão em 2010/11 é um dos fatores que estimula produtores no pequeno incremento de área na atual safra.

A safra de trigo do Brasil em 2011, com colheita em fase adiantada, foi estimada em 5,07 milhões de toneladas, contra 5,12 milhões de toneladas da previsão de outubro. No ciclo anterior, o Brasil produziu 5,88 milhões de toneladas.

Com uma safra de soja menor, a Conab estimou a produção total de grãos e oleaginosas do Brasil em 11/12 em um intervalo de 157,2 milhões a 160,52 milhões de toneladas, contra 162,9 milhões de toneladas na temporada passada.