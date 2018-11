Governo reduz projeção de alta do PIB para 0,7% em 2009 O governo reduziu sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto em 2009 para 0,7 por cento, ante estimativa anterior de expansão de 2 por cento, mas não pretende promover, por ora, novos cortes nas despesas orçamentárias, afirmou nesta terça-feira o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo.