Governo reduz projeção de crescimento do PIB em 2012 para 3% O governo reduziu a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano para 3 por cento, ante estimativa anterior de expansão de 4,5 por cento, segundo Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias divulgado nesta sexta-feira pelos ministérios do Planejamento e da Fazenda.