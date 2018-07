Governo reduz taxa de juros do Funcafé A taxa de juros cobrada nos financiamentos contratados a partir de 1º de julho, com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), será reduzida de 7,5% para 6,75% ao ano. A medida foi aprovada na semana passada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A nova taxa é válida para operações de custeio, estocagem, Financiamento para Aquisição de Café (FAC) e recuperação de lavouras atingidas por granizo. Site: www.agricultura.gov.br.