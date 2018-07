Governo refaz projeto de lei de reajuste dos policiais

Além disso, o novo projeto a ser enviado à Assembleia Legislativa deixará claro que, não importando o tempo de tramitação da matéria, a medida passará a valer a partir deste mês. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a versão anterior do projeto não deixava claro esses dois pontos.

O projeto prevê também o reajuste de salários de 52,5 mil policiais que trabalham em cidades de pequeno e médio porte, até os municípios com 500 mil habitantes ? ele será maior para a base e menor para o topo das carreiras. O maior aumento será dos policiais que trabalham nas cidades com até 200 mil habitantes. Nesse caso, um soldado de segunda classe passará a ganhar R$ 1.985 (reajuste de 23,8%) e um delegado de 4ª classe receberá R$ 5.495 (aumento de R$ 4,8%). Isso se deve ao fato de o governo ter decidido acabar com uma das faixas do adicional de localidade.

Hoje há três faixas. A primeira para cidades com até 200 mil habitantes, a segunda para as que têm até 500 mil e a terceira para as demais. Pela proposta, só haveria duas faixas ? cidades com até 500 mil habitantes e aquelas acima desse limite. Ao mesmo tempo, o adicional pago nas cidades menores deve ser até 80% do fixado para as maiores. A ideia é corrigir distorções, como o fato de um sargento de uma cidade grande ganhar mais do que um tenente de uma pequena, e incentivar a renovação das carreiras.

A proposta, no entanto, não agradou todas as entidades de classe da polícia, que esperavam a incorporação imediata de 100% da gratificação. Parte dos delegados já ameaça entrar em greve. É, no entanto, segundo o secretário de Gestão, Sydnei Beraldo, o atendimento de uma antiga reivindicação das polícias, um avanço em relação à situação atual de incorporação de 50% da gratificação em dez anos. M.G.