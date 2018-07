Governo renova frota de ônibus na Baixada Santista

Do total de 201 carros, as empresas permissionárias que atuam na Região Metropolitana da Baixada Santista já entregaram, nos últimos meses, 141 ônibus zero-quilômetro. A nova frota inclui micro-ônibus e ônibus rodoviários para operação de linhas seletivas e ônibus urbanos, para circular nas linhas comuns. O investimento total das empresas na aquisição dos 201 veículos é de R$ 66,4 milhões.

Segundo o governo paulista, 73% do sistema será composto por ônibus totalmente acessíveis às pessoas com deficiência, que contarão com elevador para cadeira de rodas e espaço reservado no interior. Também há uma área especial para pessoas com deficiência visual e seus cães-guia. Os bancos reservados aos passageiros especiais serão diferenciados pela cor amarela. Uma das novidades, segundo o governo, é o maior conforto para todos os passageiros. Os bancos terão assentos e encosto estofados, os vidros serão climatizados de forma que a temperatura ambiente poderá ser regulada, além de diminuírem o volume de ruídos. Outro item são os ventiladores de teto.