Governo repassa FPE a Estados para evitar situação insustentável, diz ministra

O Supremo Tribunal Federal (STF) havia decidido em 2010 que o atual critério usado para distribuir os recursos do FPE era inconstitucional e deu prazo para que o Congresso aprovasse uma nova fórmula para o rateio até o final do ano passado. Os congressistas, porém, não conseguiram aprovar nenhuma modificação desde a decisão do STF.

Ideli disse que a presidente decidiu fazer os repasses, mesmo com a decisão contrária do Judiciário, porque muitos Estados dependem desses recursos para gerir suas contas.

"A presidente decidiu... com a convicção de que a suspensão dos repasses aos Estados criaria uma situação insustentável", disse a ministra, que recebeu jornalistas nesta quarta.

"Estamos ansiosos para que haja um acordo entre Legislativo e Judiciário", acrescentou. O governo também se baseou numa decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) para repassar os recursos aos governos estaduais.

Na segunda-feira, os governadores de Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pernambuco apresentaram pedido de liminar ao STF para prorrogar os critérios de divisão do FPE até que o Congresso decida sobre uma nova regra de rateio dos recursos.

Os governadores de Minas, Antonio Anastasia (PSDB); da Bahia, Jaques Wagner (PT); de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB); e do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB), argumentam que a omissão do Legislativo em determinar novos critérios representa inconstitucionalidade por omissão.

Na terça-feira, a Advocacia-Geral do Senado manifestou-se sobre o pedido de liminar dos governadores e rechaçou que o Congresso tenha sido omisso ao tratar do tema. A manifestação ocorreu por um pedido do presidente em exercício do STF, ministro Ricardo Lewandowski.

Na manifestação ao STF, o Congresso argumentou que não houve omissão uma vez que há 10 propostas no Senado e 19 na Câmara propondo novos critérios de divisão do FPE e que os recessos brancos das duas Casas, período em que a atividade parlamentar fica reduzida por conta das eleições presidenciais e municipais, atrapalharam a aprovação de uma nova regra.

"A matéria legislativa não é apenas complexa, mas politicamente sensível, revelando um verdadeiro embate entre os estados, o Distrito Federal e os municípios", diz um trecho do documento apresentado ao Supremo e divulgado pela Agência Senado.

