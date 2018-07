Governo repassa R$ 1,2 mi para municípios do PR, MS e AM O município de Guaraqueçaba (PR) receberá R$ 618 mil do governo federal para obras de reconstrução de danos causados por chuvas intensas. Por inundações, será destinado ao município de Anastácio (MS) parcela de R$ 497,5 mil para ações semelhantes. O município de Lábrea, no sul do Estado do Amazonas, receberá R$ 127,6 mil para a execução de "ações de resposta". No Estado do Amazonas, diversos municípios foram afetados por inundações este ano.