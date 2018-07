Governo repassa terras para o domínio estadual Até 2010, 6 milhões de hectares distribuídos em 9 glebas rurais devem ser repassados para o Estado de Roraima. Os beneficiários são antigos posseiros que receberão status de proprietários de fato e de direito. A decisão do governo federal é considerada uma conquista para o Estado, que via na questão fundiária um empecilho para o desenvolvimento de Roraima. Com o objetivo de atrair investidores, o governo estadual colocou à disposição de empresários uma série de incentivos financeiros e benefícios fiscais.