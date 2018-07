Governo retira embarcações afundadas em Niterói As carcaças de 53 embarcações foram retiradas nesta sexta-feira do Canal de São Lourenço, área que reúne diversos atracadouros em Niterói, na região metropolitana do Rio. A operação foi uma iniciativa da Secretaria Estadual do Ambiente do Rio, além de outros órgãos dos governos estadual e federal, e faz parte de uma blitz ambiental com o objetivo de permitir que o cais do Centro Integrado de Pesca Artesanal, situado no canal, volte a ser usado.