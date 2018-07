Governo retomará programa Viaja mais melhor idade O governo brasileiro vai retomar o programa Viaja mais melhor idade, focado no público de terceira idade, no intuito de estimular o mercado aéreo doméstico, contribuindo para o aumento da ocupação de assentos e redução dos preços das passagens aéreas. A informação é do ministro do Turismo do Brasil, Gastão Vieira. "Esse (preço elevado) é um dos motivos que justificam a baixa competitividade da indústria brasileira de turismo", disse ele, na abertura do Fórum Panrotas 2013.