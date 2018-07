Governo revoga portaria que havia marcado leilão da usina São Luiz do Tapajós para 15/12 O Ministério de Minas e Energia revogou portaria que havia marcado o leilão da usina hidrelétrica São Luiz do Tapajós, no Pará, para 15 de dezembro deste ano, segundo nova portaria publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União.