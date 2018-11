Governo se aproxima de acordo para votação do Código Florestal

"Fechamos um acordo com a base, o deputado Aldo Rebelo está ultimando o relatório. Temos condições de votar hoje. Agora vou me reunir com a oposição", disse Vaccarezza em entrevista coletiva ao deixar a sala da reunião com os líderes dos partidos aliados.

O líder do DEM na Câmara, ACM Neto (BA), disse após se reunir com Vaccarezza que a oposição ainda precisa ler o relatório final, mas que fez acordo para apresentar apenas um destaque ao texto em conjunto com todos os partidos de oposição.

Vaccarezza acertou com a base aliada que nenhum parlamentar ou partido apresentará destaques ao texto de Rebelo. Segundo uma fonte do Palácio do Planalto, que falou sob a condição de anonimato, o governo quer ter essa garantia para evitar mudanças indesejadas no texto final do novo Código Florestal.

Ele explicou que no caso das áreas de proteção permanete (APPs) em beiras de rio o governo propôs e o relator acatou que as exceções para uso serão estabelecidas por um decreto presidencial. Na avaliação de Vaccarezza, esse é um "acordo bastante razoável".

No caso das APPs em topos de morro, o deputado explicou que já há um entendimento dentro do texto do relatório que não penaliza os produtores que já utilizaram essas áreas para o plantio de algumas culturas.

Segundo ele, o governo e o relator continuam tendo pontos de vista diferentes sobre a recomposição da reserva legal, mas que nesse aspecto haverá um acordo para aceitar a posição de Rebelo.

"Mas há concordância que o deputado Aldo Rebelo inclua no seu relatório que ficam isentas (da recomposição) todas as propriedades até quadro módulos fiscais", disse. O governo preferia que apenas os agricultores familiares e cooperativados recebessem esse benefício.

Otimista em relação à votação ainda nesta quarta, Vaccarezza previu que a discussão no plenário da Câmara, suspensa temporariamente para que Rebelo conclua o relatório, vá até de madrugada. A sessão está suspensa por cerca de duas horas.

"De quarta-feira, é comum ir até 2 ou 3 horas da manhã (a votação na Câmara)", disse.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro e Maria Carolina Marcello)