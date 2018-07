Governo segura dinheiro do PAC para diluir déficit

Numa manobra contábil para melhorar o resultado das contas públicas em agosto, o governo federal segurou, na última semana do mês, o pagamento de despesas em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O adiamento temporário de gastos faz parte da estratégia de administração do caixa para impedir resultados muito ruins num único mês, o que poderia ampliar a desconfiança do mercado em relação à política fiscal adotada após a crise financeira.

Esse estilo de administração dos recursos - com controle rígido na boca do caixa de um mês para o outro - é prática comum do Ministério da Fazenda, mas até agora os projetos do PAC haviam sido preservados.

MANTEGA

O adiamento de gastos do PAC ocorre num momento em que o governo altera o cálculo das contas públicas. A nova proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2009 prevê um aumento nos abatimentos que o governo pode fazer na meta de superávit primário.

O volume de investimentos que podem ser abatidos da conta subiu de 0,5% para 0,94% do PIB. Na prática, o governo economizará menos, mas dirá que cumpriu a meta de superávit primário total de 2,5% do PIB.

Ontem, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, garantiu que a meta será cumprida, mas admitiu que o governo deverá abater mais despesas com investimentos. Segundo ele, previsões que o País não cumprirá a meta fiscal em 2010 são "conversa fiada". "Este ano, em função da crise, será usado 0,45 por cento (do programa de investimentos)", disse ele.

Mesmo com essa mudança na conta, o governo está adiando pagamentos, inclusive do PAC. Considerados prioritários, os projetos do PAC têm "trânsito livre" no orçamento por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, a liberação não pode sofrer nenhum tipo contingenciamento ou bloqueio. Por isso, o adiamento dos gastos foi criticado na Esplanada dos Ministérios. A chiadeira só não foi maior porque o bloqueio foi de apenas alguns dias.

Com a manobra, o governo transferiu o desembolso de algumas despesas para setembro, aliviando o peso dos gastos nas contas do Governo Central (Tesouro Nacional, INSS e Banco Central) de agosto. As áreas mais afetadas foram saneamento e habitação. Os dados de agosto serão divulgados na semana que vem.

Segundo relato de duas fontes, a orientação do Tesouro para alguns ministérios nos últimos dias de agosto, dada por telefone, sem comunicação oficial, foi que a ordem bancária para a liberação financeira de alguns projetos fosse feita somente "depois da virada" do mês, em setembro.

Dessa forma, o Tesouro pode contabilizar um resultado maior nas contas. Segundo as fontes, a descentralização contábil do recurso para os ministérios foi feita, mas não a liquidação financeira.

Procurada pela Agência Estado, a assessoria do Tesouro Nacional negou o bloqueio da verba do PAC no fim de agosto. Segundo o Tesouro, as liberações do PAC são rápidas e realizadas duas vezes por mês.

Nas últimas semanas, o Tesouro passou a administrar o caixa para distribuir melhor as despesas, de forma a impedir déficits elevados. O problema é que, além de ter aumentado o ritmo dos gastos para combater a crise, o governo enfrenta queda de arrecadação.