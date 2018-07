Governo sírio está pronto para negociar com oposição armada, diz agência

MOSCOU - O chanceler sírio Walid al-Moualem disse nesta segunda-feira, 25, que o governo está pronto para negociar com a oposição armada do país, informou a agência de notícias russa Itar-Tass.

"Estamos prontos para o diálogo com todos que o quiserem...Mesmo com aqueles que têm armas em suas mãos. Porque acreditamos que reformas não virão por meio de derramamento de sangue, mas apenas por meio do diálogo", disse o ministro antes de realizar conversas com o chanceler russo, Sergei Lavrov.

A Itar-Tass não informou nenhum outro comentário feito pelo ministro sobre a perspectiva das conversas, e não esclareceu se o governo tinha alguma condição para iniciar o diálogo. O chefe da principal coalizão de oposição da Síria disse em seguida que visitas aos EUA e Rússia para conversações a fim de solucionar a guerra civil na Síria foram adiadas.

A coalizão ainda não estava em contato com o governo depois da declaração do chanceler sobre negociações com a oposição armada. "A visita a Moscou foi adiada agora até vermos como as coisas irão se desenvolver", afirmou o líder da Coalizão Nacional Síria, Moaz Alkhatib, a repórteres no Cairo.

A Coalizão Nacional Síria disse que está disposta a negociar um acordo de paz para acabar com a guerra civil no país, mas que o presidente Bashar Assad deve renunciar e não pode fazer parte de nenhum acordo. A Rússia diz que a saída de Assad do poder não deve ser uma pré-condição para uma resolução política.