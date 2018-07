Governo só negocia após fim da greve

A decisão do Palácio dos Bandeirantes de não negociar com o sindicato dos professores até que a greve seja suspensa foi tomada com base em pesquisas encomendadas pelo governo estadual que mostram desaprovação por parte da população de manifestações feitas pela categoria que acabam em atos violentos.

Os dados engrossaram a avaliação interna de que a população, no geral, estaria contra a greve, dando fôlego para a gestão do governador de São Paulo, José Serra, não mudar de posição.

Segundo pesquisa telefônica com mil pessoas, feita entre os dias 24 e 25, uma em cada dez pessoas se posicionou contra manifestações da Apeoesp (sindicato dos professores) como a da semana passada, em Francisco Morato, onde um ovo atingiu o carro do governador.

Ao serem questionadas se tomaram "conhecimento que em uma das manifestações alguns professores jogaram ovos (sic) no carro do governador", 78% das pessoas disseram que não. Em seguida, indagadas se concordam "com esse tipo de manifestação", 90% afirmaram que não. A pesquisa compõe o tracking quinzenal encomendado pelo governo e que serve para nortear tomadas de decisões.

Levantamento anterior, feito entre os dias 9 e 10, mostrou apoio às medidas adotadas pela Secretaria da Educação. Questionadas pelos entrevistadores, as pessoas deram nota 7,3 para o bônus concedido de acordo com o desempenho dos alunos, 7,5 para a prova aplicada para os professores temporários poderem dar aulas e 6,9 para o limite do número de faltas dos professores com atestado médico.

Conversa. Uma comissão de dez sindicalistas foram recebidos ontem pelos secretários adjuntos da Casa Civil, Humberto Rodrigues, e da Educação, Guilherme Bueno, no Palácio dos Bandeirantes. A reunião durou cerca de 40 minutos.

Em nota, a secretaria informou que não vai mudar os programas educacionais combatidos pelos sindicatos, como o de promoção por mérito.

"São esses programas que estão permitindo melhorar a educação de São Paulo, como o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado, que cresceu 9,4% em 2009 em relação a 2008", diz o texto. O informe ressalta que os programas são leis aprovadas na Assembleia Legislativa "após amplo debate".

A secretaria também destacou que o Programa de Valorização pelo Mérito, que dá aumento de 25% de acordo com o resultado de uma prova, acabou com a possibilidade de excesso de faltas dos profissionais. Só podem prestar a prova professores com alta assiduidade. Os sindicatos alegam que o projeto acaba com a isonomia da classe, pois no máximo 20% dos docentes podem ser promovidos a cada ano.

A secretaria lamentou "a truculência e a violência dos sindicalistas". "A violência é uma tentativa de criar um fato político."