Governo sugere que aluno com sinal de gripe falte aula Os ministérios da Saúde e da Educação recomendaram hoje que os estudantes com sintomas de gripe suína sigam orientações médicas e evitem retornar às atividades escolares até estarem completamente restabelecidos. A orientação tem como objetivo reforçar a prevenção contra a doença, que até ontem havia causado 29 mortes no País. A possibilidade de adiamento do calendário escolar em alguns Estados ainda está em discussão com as secretarias estaduais de saúde, informou a nota dos ministérios.