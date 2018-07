Governo sul-africano diz que condição de Mandela é confortável

O presidente Jacob Zuma visitou Mandela, de 94 anos, segundo um informe oficial, que não forneceu mais detalhes sobre a saúde de Mandela.

No sábado, o gabinete de Zuma havia declarado que não havia motivo para alarme e que o tratamento médico que Mandela está recebendo no hospital militar é "compatível com sua idade".

Mandela havia sido hospitalizado em 2011 por problemas respiratórios, e novamente em fevereiro desse ano por dores abdominais. Na ocasião, ele foi liberado no dia seguinte depois que exames não detectaram nenhum problema sério.

(Por Shafiek Tassiem)