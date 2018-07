Governo tem de dialogar, diz ministra

Depois de fazer duras críticas à legislação ambiental do País e defender medidas como a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre carros para estimular o consumo, a ministra Izabella Teixeira diminuiu o tom e reconheceu a necessidade de maior consonância entre as ações do governo e o planejamento ambiental que será debatido durante a Rio+20.

"As medidas de curto prazo têm de estar alinhadas com metas de médio e longo prazo", disse ontem a ministra, durante debate sobre produção e consumo sustentável, no Rio. "Mas temos de buscar o diálogo. Não podemos tirar o direito de escolha das pessoas, podemos apenas mostrar que há escolhas melhores."

Ontem, Izabella havia classificado como "miopia ambiental" as críticas a ações como a redução do IPI de automóveis novos.

A postura pragmática da ministra causou indignação entre representantes de instituições ambientais. "Se as declarações viessem do Ministério do Desenvolvimento, poderíamos até compreender. O que surpreende é isso ter sido dito pela ministra do Meio Ambiente, o que mostra que a pasta não está engajada em trabalhar internamente no governo para fomentar a economia verde", disse João Paulo Capobianco, do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS).

Capobianco, que foi secretário executivo da pasta durante a gestão de Marina Silva, rebateu ainda a afirmação de Izabella sobre uma suposta miopia ambiental no País. "Na Rio +20, o Brasil estará bem representado pela sociedade, pelo setor acadêmico e até pelas empresas, que têm adotado atitudes positivas. Mas sobre o governo, que mostra visão desenvolvimentista bastante míope, não temos a comemorar."

Para as federações das indústrias de São Paulo e do Rio (Fiesp e Firjan), que na Rio +20 prometem apoiar a questão do transporte público, não existe contradição em elogiar o aumento do IPI de carros e defender metas de desenvolvimento sustentável. "Precisamos incentivar o transporte público, mas temos de desonerar o setor produtivo de forma linear, estimulando a geração de empregos e o crescimento da economia. Em um país com tanto imposto, reduzir um pouco de imposto não faz mal a ninguém", disse o presidente da Fiesp, Paulo Skaf.

Investimento. A presidente Dilma Rousseff também falou ontem sobre o tema e, ao contrário de Izabella, disse que o governo vai continuar investindo no incentivo ao consumo.

Para Dilma, as medidas adotadas pelo governo não são incompatíveis com um desenvolvimento sustentável. A posição do governo diante da questão, confirmada pela presidente em discurso em Belo Horizonte,

Dilma declarou que o desenvolvimento sustentável "está na ordem do dia" e só pode ser alcançado com a inclusão da população no mercado de consumo. Segundo a presidente, o tema não pode ser relegado a segundo plano diante de questões como os problemas que afetam as economias de países europeus.

"Muitas pessoas acham que a crise econômica pode tirar a atenção das questões suscitadas pelo desenvolvimento sustentável. Eu considero o contrário", disse. E salientou ainda que a turbulência econômica deve fazer "com que os nossos olhos se dirijam para um conceito de desenvolvimento em que os três eixos sejam integrados".

Os "três eixos", de acordo com a presidente, são o crescimento econômico, a inclusão social e a preservação ambiental.

E criar um modelo que garanta esse tipo de desenvolvimento, segundo Dilma, é "o grande desafio" da Rio+20. Na opinião da presidente, o evento tem "extraordinária importância" porque "nós vivemos nesse mundo em que a crise do sistema bancário se sobrepõe à crise soberana dos países" e é preciso adotar medidas para "mudar o padrão de crescimento" das nações. / COLABOROU GLAUBER GONÇALVES