Governo tem de entender reivindicações, afirma Carvalho O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse na manhã desta quarta-feira, 19, que o governo tem de entender as reivindicações dos manifestantes que tomam as ruas do País para "não ser atropelado" pela História. De acordo com Carvalho, o Brasil acompanha "atônito" os protestos.