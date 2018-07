Governo tem de moderar gasto para Selic menor, diz Mantega

Ao mesmo tempo, Mantega afirmou que os investimentos federais também serão preservados, como os voltados para infraestrutura. Ele chamou a atenção ainda para os desembolsos programados pelas estatais, como a Petrobras, com 90 bilhões de reais, e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com 140 bilhões de reais neste ano, segundo dados do próprio ministro.

"Haverá mais crescimento com menos inflação", prometeu Mantega em entrevista para a imprensa internacional.

Nesta quinta-feira, por meio da publicação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o Banco Central deu sinais claros de que busca levar a Selic -hoje em 10,50 por cento ao ano- para um dígito apenas.

Questionado sobre como o governo poderia atuar para viabilizar essa queda na taxa básica, Mantega disse que o governo precisaria moderar os gastos. Ele ressaltou ainda que a atual situação internacional também ajuda neste sentido.

O ministro disse ainda que a inflação no Brasil está em queda, e caminhando para o centro da meta oficial do governo, que é de 4,5 por cento pelo IPCA. Ele, no entanto, afirmou que não sabe se a inflação fechará este ano exatamente no centro da meta.

Mantega disse ainda que o governo continua trabalhando para cumprir a meta cheia de superávit primário -economia feita pelo setor público para pagamento de juros- neste ano, que é de cerca de 3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).

O ministro repetiu ainda que o corte no Orçamento que está sendo elaborado pelo governo para este ano está em linha com o necessário para o cumprimento dessa meta.

Sobre a atual valorização do real frente ao dólar, Mantega afirmou que ela se deve "mais à depreciação do dólar no mercado internacional", lembrando que o Federal Reserve (banco central norte-americano) informou na quarta-feira que continuará com uma política monetária mais frouxa por mais tempo, o que ajuda a incentivar os investidores estrangeiros a procurarem outros mercados que ofereçam retornos financeiros melhores, como o Brasil.

Mantega disse ainda acreditar que o Investimento Estrangeiro Direto (IED) deste ano supere o de 2011, que fechou em 66,66 bilhões de dólares, apesar de o Banco Central prever que o IED ficará abaixo disso, fechando em 50 bilhões de dólares.

Sobre o cenário internacional, Mantega afirmou ainda que está afastada uma situação de rompimento na Europa, mas que os problemas ainda não foram resolvidos e que ainda haverá mais volatilidade.

