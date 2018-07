Governo tenta acordo para concluir votação na Câmara de ampliação do Supersimples

O texto-base do projeto que universaliza o Simples Nacional, sistema simplficado de tributação para micro e pequenas empresas, foi aprovado pela Câmara no início do mês. Resta a análise de quase 20 emendas, algumas delas passíveis de serem retiradas, se houver acordo.

Uma das emendas reduz em 20 por cento a arrecadação na nova tabela criada para acolher as categorias inseridas no Supersimples pelo projeto. Apresentada pelo PSB, pode trazer grande impacto à arrecadação, segundo o líder do governo em exercício na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS).

“Alguns destaques que especialmente a oposição busca, eles são destaques de impacto financeiro muito grande”, disse Fontana, após reunião com líderes de bancada da Câmara e o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa Afif Domingos.

“O corte linear de 20 por cento na tabela eu não tenho assim uma precisão. Mas provavelmente ultrapassaria o impacto de 5 bilhões de reais”, afirmou o líder.

Para fechar o acordo, o governo propõe a realização de um estudo e o envio de um projeto em 90 dias para solucionar as queixas de diversos setores sobre a transição entre as diversas tabelas do regime de tributação e ainda a inclusão de setores na nova tabela.

“O que o governo está propondo, sob a condução do ministro Afif Domingos, e com respaldo da presidenta Dilma: vamos encomendar um estudo detalhado feito pela Fundação Getúlio Vargas e outras instituições de grande credibilidade para calcular uma maneira de resolver esse problema antigo do sistema simples que é o momento em que as empresas troquem de tabela”, explicou o líder governista.

Segundo o ministro, a nova tabela criada pelo projeto em tramitação na Câmara servirá apenas como instrumento de transição. “ Poderá ser substituída por esse projeto que nós vamos apresentar (após os estudos).”

A previsão é que as emendas ao projeto sejam votadas na quarta-feira, dia em que há uma janela de votações na pauta da Câmara, composta por várias medidas provisórias. Uma vez concluída a tramitação na Câmara, a matéria ainda precisa passar pelo Senado, para então ser encaminhada à sanção presidencial.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)