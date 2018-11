Governo tenta esclarecer caso de agressão em Santos

Ontem, os responsáveis pelos os estudantes envolvidos foram chamados pela comissão, a fim de esclarecer os fatos, propor medidas para que episódios semelhantes não se repitam e para que a aluna agredida volte a frequentar as aulas adequadamente.

O Conselho de Escola será reunido para analisar as medidas cabíveis aos alunos que praticaram as agressões, já identificados pela direção da unidade. O Conselho Tutelar também foi acionado. Segundo a secretaria, também foi instaurada uma apuração preliminar para averiguar se houve negligência ou omissão por parte da direção da escola em relação ao caso.

A partir de hoje, a escola receberá um professor-mediador para atuar junto à unidade, com o objetivo de proteger a unidade de fatores de risco e vulnerabilidade e aproximar a comunidade da escola. Além disso, de acordo com a secretaria, serão intensificadas as ações de combate à violência por meio de trabalhos interdisciplinares, palestras e oficinas de prevenções envolvendo a comunidade escolar.

A adolescente agredida receberá apoio e acompanhamento no retorno às aulas por parte da Diretoria Regional de Ensino. Ela levou chutes e socos porque não quis emprestar uma caneta para uma colega. Na saída da escola, quatro jovens - três meninas e um garoto - agrediram a jovem, que chegou a desmaiar.