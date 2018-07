Governo trabalha para não faltar crédito, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na segunda-feira que a prioridade do governo durante a crise financeira internacional é garantir que os brasileiros continuem a ter acesso ao crédito. Nos últimos dias, o Banco Central vem adotando medidas para elevar a liquidez do sistema financeiro nacional. As linhas de financiamento, entretanto, são mais escassas do que antes do agravamento da crise global. "Primeiro, aqui no Brasil, nós estamos cuidando com muito carinho de não permitir que falte crédito, ou seja, estamos cuidando da liquidez dos bancos brasileiros", declarou Lula em seu programa de rádio semanal "Café com o Presidente". O presidente voltou a afirmar que a crise é dos países ricos, mas reiterou que uma recessão mundial poderá prejudicar economias emergentes, como o Brasil. Lula disse ainda que o Executivo está "cuidando" de outros setores mais necessitados, como agricultura e construção civil. "Nós precisamos ficar de antena ligada", comentou o presidente, depois de afirmar que conversa todos os dias sobre a crise com o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, empresários e outros governantes. (Por Fernando Exman)