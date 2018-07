Governo turco liberta 3 oficiais acusados de complô

Promotores turcos libertaram ontem três militares acusados de participar de um complô para derrubar o governo do país ? atualmente sob o comando do partido Justiça e Desenvolvimento (AKP), de raízes islâmicas. Os ex-comandantes da Marinha e da Força Aérea e outro general ainda não foram acusados formalmente e deixaram a prisão por, segundo a polícia, não haver risco de "fugirem" durante a investigação.

A libertação ocorreu horas depois de o presidente Abdullah Gul, o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, e o chefe militar Ilker Basbug reunirem-se para tentar reduzir a tensão política no país. O encontro, que durou três horas, terminou com um comunicado conjunto no qual foi prometida uma solução "constitucional" à crise.

Cerca de 50 integrantes das Forças Armadas foram presos esta semana acusados de planejar, em 2003, uma operação que tinha como objetivo colocar bombas em mesquitas e museus de Istambul para criar pânico no país. Outra ação planejada seria o abatimento de um avião de guerra turco para dar início a um conflito armado com a Grécia e desestabilizar o governo.

Desde que as investigações sobre o caso começaram, promotores afirmam ter acusado formalmente mais de 400 pessoas ? incluindo soldados, acadêmicos, jornalistas e políticos. Mas ninguém foi condenado até agora.