Governo vai agilizar destruição de drogas apreendidas O governo enviará em breve ao Congresso medida provisória para agilizar a destruição de drogas ilícitas apreendidas em operações da Polícia Federal (PF). A informação é do vice-presidente da República, Michel Temer, em entrevista, depois da reunião da presidente Dilma Rousseff com o grupo de coordenação, no Palácio do Planalto. O assunto foi discutido na reunião.